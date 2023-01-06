شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته، اليوم الجمعة، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة قبل استكمال استعداداته لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الدورى العام، من أجل التقاط الأنفاس بعد أداء مباراتين فى الساعات الماضية ضد البنك الأهلى بمسابقة الدورى ومستقبل القاهرة الودية للاطمئنان على البدلاء والمستبعدين.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، فى إطار الجولة الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.

فى سياق آخر أصبح كريم عرفات المدافع الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، جاهزا للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به.

وكان اللاعب الشاب قد أنهى برنامجه التأهيلى بعد إصابته بكسر فى اليد اليسرى والتى أبعدته عن صفوف فريقه فى الفترة الأخيرة.

وشارك عرفات خلال المباراة الودية التى أقيمت عصر الأربعاء ضد مستقبل القاهرة وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدفًا أحرزهما فراس شواط وحسن صابر.