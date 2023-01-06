شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب وصول كريستو للقاهرة خلال ساعات لإعلان الصفقة رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الأهلى وصول التونسى محمد الضاوى كريستو مهاجم النجم الساحلى للقاهرة عصر اليوم الجمعة، بعد إنهاء كل إجراءات انتقاله للأهلى، ليقوم اللاعب بتصوير فيديو توقيعه للقلعة الحمراء من أجل إعلان الصفقة بشكل رسمى وبعدها انتظام اللاعب فى التدريبات.

وسيتم قيد كريستو فى القائمة الأفريقية للأهلى، بالإضافة إلى قيده بقائمة المارد الأحمر التى تستعد للمشاركة فى مونديال الأندية المقرر إقامته فى المغرب مطلع فبراير المقبل، ويتم قيد اللاعب فى القائمة المحلية تحت السن.

ويسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التى سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة فى كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وتعمل إدارة النادى الأهلى فى الوقت الحالى، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتى يحتاجها السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى.

وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.