شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يتعاقد مع السنغالى أليو بادرا لمدة موسمين بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الأوليمبى المنافس فى مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى، التعاقد مع السنغالى أليو بادرا مهاجم هلال مطروح، لمدة موسمين مقبلين لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى مجلس إدارة نادى الأوليمبى لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية من أجل عودة الفريق لسكة الانتصارات من جديد، والتقدم في جدول ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية.

ويحتل فريق الأوليمبي المركز الحادى عشر في ترتيب مجموعة بحرى برصيد 13 نقطة، حصدها من 13 مباراة، حيث فاز في مواجهتين والتعادل في 7 لقاءات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أيضا.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع الثالث عشر في مجموعة بحرى كالتالى..

المصرى بالسلوم 2 / 0 نبروه

بلدية المحلة 1 / 1 المجد السكندرى

الحمام 1/ 2 دكرنس

المنصورة 2 / 2 الهلال بالضبعة

أبو قير للأسمدة 0 / 1 طنطا

بايونيرز 0 /0 كفر الشيخ

الأوليمبى 0 / 0 سبورتنج

جمهورية شبين 0 / 0 بروكسى