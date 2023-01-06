شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد يوسف أسامة نبيه أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا خدمات يوسف أسامة نبيه أمام الاتحاد السكندرى في المباراة المقرر يوم الأربعاء 11 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدعم يوسف أسامة نبيه صفوف الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام الداخلية بعد شكواه من آلام الأسنان، الأمر الذى دفع الجهاز الفني للفريق الأبيض لإراحة اللاعب واستبعاده من اللقاء الماضى.

في سياق مختلف يقترب يوسف "أوباما" من الرحيل عن النادى الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في ظل خروجه من الحسابات الفنية للبرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض الذى أكد عدم حاجته للاعب في الفترة القادمة.

وينوى مسئولو الزمالك إعارة اللاعب خارجياً بعد امتلاكه عرضين من الدورى السعودى، ولكن لم تستقر إدارة النادى الأبيض على موقفها النهائي بشأن إعارته إلى الدورى السعودى أو الأندية المحلية في الدورى المصرى الممتاز.

فى الوقت ذاته يمتلك أوباما عرضًا من نادى الاتحاد السكندرى، الذى أبدى رغبته فى الحصول على خدمات اللاعب ورحب أوباما بالعرض، خاصة أنه يرتبط بعلاقة جيدة مع جمهور زعيم الثغر ومجلس إدارته، ومن المنتظر أن يتم تحديد وجهة اللاعب فى الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد يوسف أوباما جلسة مع وكيل أعماله خلال الساعات المقبلة لتقديم العروض الرسمية من الدوري السعودي للزمالك لحسم إعارته بشكل نهائي، لا سيما وأن اللاعب أبلغ إدارة النادى النادي برغبته فى الإعارة للحصول على فرصة للمشاركة وإثبات الذات، خاصة أنه لا يشارك مع القلعة البيضاء منذ تولي فيريرا إدارة الفريق.