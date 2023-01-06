شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ استكشاف المصرى البورسعيدى قبل موقعة برج العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استشكاف فريق المصرى البورسعيدى بمشاهدة مبارياته فى الدورى المصرى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى المباراة المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى كولر لتحقيق الانتصار الثالث على التوالى بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم الفوز على إنبى بهدفين دون رد للحفاظ على قمة الدورى التى يعتليها بفارق خمسة نقاط عن غريمه الزمالك.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.