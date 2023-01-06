شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعاقد رسميًا مع مدافع دجلة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الإنتاج الحربى عن ثانى الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بالتعاقد مع إبراهيم رجب الشهير ريعو وذلك بعد ضم يوسف الدون.

وانتقل إبراهيم رجب الشهير بـ(ريعو) مدافع فريق وادى دجلة رسميًا لنادى الإنتاج الحربى حتى نهاية الموسم، ليصبح بذلك الصفقة الثانية لتدعيم المركز الدفاعى في الفريق الحربى.

ووقع ريعو للإنتاج فى حضور شريف شعبان مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، وتقرر أن تستمر إعارة ريعو لمدة 6 شهور داخل صفوف العجلات الحربية.

وسقط فريق الإنتاج الحربى أمام السكة الحديد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

ويحتل فريق الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 13 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 6 لقاءات، سجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 12 هدفا.