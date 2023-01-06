شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة موقف طاهر محمد طاهر من اللحاق بمباراة فريقه القادمة ضد المصري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري، بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة أو استمرار غيابه عن موقعة الخميس المقبل.

وواصل طاهر محمد طاهر تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، حيث بدأ طاهر مرحلة جديدة من التأهيل والتدريب بالكرة منفردا وذلك في إطار البرنامج المحدد له للعودة إلى التدريبات الجماعية.، بعدما أدى طاهر تدريبات بدنية في الجيم وخاض تدريبات الجري حول الملعب وذلك تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق.