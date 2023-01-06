شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يطالب اتحاد الكرة بتوفير 4 غرف لمسئوليه مزوّدة بالإنترنت فى المباريات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من الكاف ينص على ضرورة توافر 4 غرف لمسئوليه في الملاعب التي تحتضن مباريات الفريق المصرية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، وهو مطلب استحدثه الكاف بداية من دور المجموعات هذا الموسم.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن الكاف طالب بتوفير 4 غرف مزودة بالانترنت لمسئولية كما طالب بتزويد الإضاءة على دكة بدلاء الفريقين لدرجة تسمى في متطلبات الكاف (120 إليكس).

وأوضح المصدر أنه في حال لم تتوافر الغرف في بعض الملاعب سيتم تجهيز غرف مجهزة "بارتيشن" لمسئولي الكاف، لأنها أصبحت ضرورية في أي ملعب يستضيف مباراة أفريقية بعد الآن.

وفي حين يتنافس بيراميدز وفيوتشر في مجموعة واحدة بالكونفدرالية، وقع الأهلي وصيف النسخة الماضي، في المجموعة الثانية، رفقة صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

فيما وقع الزمالك في مجموعة "عربية خالصة" بجوار الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني، وستنطلق مواجهات دور المجموعات 10 فبراير من العام المقبل، على أن يقام نهائي البطولة في يونيو 2023.

وينص اخطار الكاف على ضرورة وصول الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات دور المجموعات والأدوار الاقصائية للفرق الأربعة المصرية (الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر) إلى المستوى الثالث من الاشتراطات، والتى تسمح باستضافة مباريات أكبر من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وذلك حسب المعايير الجديدة المختلفة قليلا عن معايير الموسمين الماضيين.