شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يظهر في مران الأهلي اليوم لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك خالد عبد الفتاح ظهير ايمن الأهلي الجديد في مران الفريق اليوم ،الجمعة،بعدما أعلن مسئولو القلعة الحمراء التعاقد مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

و أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انضمام خالد عبدالفتاح، لاعب سموحة إلى صفوف الأهلي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بنية الشراء ، وسوف ينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداءً من اليوم بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية مع ناديه.

ويأتي التعاقد مع خالد عبد الفتاح لتدعيم صفوف الفريق بعد إصابة ظهيري الأهلي ، أكرم توفيق وكريم فؤاد بالرباط الصليبي خلال الأيام الماضية.

ويبدأ الأهلي اليوم الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز ، بعدما فاز أمس على أنبي بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز.