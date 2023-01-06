شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحدد 20 مليون جنيه لبيع مروان عطية فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد الاتحاد السكندرى مبلغ 20 مليون جنيه لبيع مروان عطية لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما لفت اللاعب الأنظار بقوة وبات محط أنظار كبار الأندية في الدورى المصرى وعلى رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

,ودخل مسئولو الأهلى والزمالك وبيراميدز سباق التفاوض من أجل الحصول على خدمات مروان عطية، ولكن إدارة سيد البلد لم تتخذ قراراها النهائي بشأن الوجهة القادمة للاعب، موضحاً أن مسئولي سيد البلد سيعرضون الأمر على الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لتحديد بوصلة اللاعب النهائية.

وتفكر إدارة زعيم الثغر بالاتفاق مع الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق في تحقيق أكبر استفادة مادية من اللاعب حال الاستقرار على بيعه أوالحصول على مبلغ مادي بجانب دخوله في صفقات تبادلية مع لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز.

وتؤكد إدارة نادى الاتحاد السكندرى أنها في زمن "البيزنس"، ولم يتم إغلاق الباب بشأن بيع أي لاعب، خصوصاً أنه لا يوجد ثوابت مطلقة، والتخلى عن خدمات أي لاعب مربوط بالحالة الفنية ومستوى الفريق، وأيضا بأعضاء مجلس الإدارة في اتخاذ قرار جماعي، حسب احتياجات الفريق.

وتلتزم إدارة نادى الاتحاد السكندرى بالوعد الذى قطعته على نفسها برحيل مروان عطية لاعب وسط سيد البلد إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسبما أكد محمد مصيلحى رئيس النادى في وقت سابق،ولكن بشرط أن يكون العرض المادى مرضيا ولا يقل عن المقدم من مسئولي النادى الأحمر وكذلك السماوي.