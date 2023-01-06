شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف خطة التدعيمات الشتوية في يناير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، خطة إدارة المقاولون العرب لدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد عادل في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن المقاولون يدرس التعاقد مع ثلاثي أجنبي تحت السن خلال يناير الجاري لتدعيم صفوف الفريق.

وكان المقاولون العرب قد فاز في المباراة الماضية على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن مباراة الجولة 11 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مبارتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا أيضا.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية