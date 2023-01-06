شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم منصب مدير أمم أفريقيا للشباب في الاجتماع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومنعت لائحة اتحاد الكرة أعضاء مجلس الإدارة من تولى المنصب، للبطولة التي تحتضنها مصر من 19 فبراير وحتى 12 مارس، وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وحدد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب الشباب، يوم 23 يناير الجارى موعدا لإنطلاق المعسكر المقبل للفراعنة الصغار والذى يعتبر الأخير قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا للشباب فى مصر والتى تنطلق يوم 19 فبراير القادم.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث قرر المدير الفني الدخول في المعسكر بوقت مبكرا والاستمرار فيه حتى انطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تحتضنها مصر بداية من 19 فبراير المقبل.

كما استقر الجهاز الفني على الدخول في معسكر مغلق يناير بقائمتين حيث تنص لائحة البطولة على قائمة من 21 لاعبا فقط، لكن الجهاز الفني استقر على الدخول في المعسكر بـ6 لاعبين فوق القائمة واعتبارهم قائمة اضافية تحسبا لأي ظروف.