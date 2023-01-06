شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة "فوطة نارية" للاعبي غزل المحلة لمواجهة ضغط المباريات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبى فريق غزل المحلة الى جلسات استشفائية تحت إشراف صفوت صدقى أخصائى التأهيل أستعدادا لخوض مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و مواجهة فريق بيراميدز المقبلة .

وقام لاعبى فريق غزل المحلة بجلسة "الفوطة النارية والمساج" تحت أخصائي التأهيل لتجنب الإرهاق والإصابات خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد ضغط المباريات في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويلاقى فريق غزل المحلة بنظيره بيراميدز غداً ، السبت، على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء .

يحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مثلهم، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل مثلهم.



















