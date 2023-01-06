شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحفظ على رحيل عمار حمدى فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على رحيل عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، في ظل اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد مع اللاعب العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة بعد إنهاء برنامجه التأهيلي ومشاركته بشكل طبيعي في المباريات الودية والتدريبات الجماعية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر في بقاء عمار حمدي والاعتماد عليه خلال الفترة القادمة، بعدما ظهر اللاعب بمستوى طيب في المباريات الودية، وسيطرت حالة من الرضا على كولر تجاه اللاعب، وينوي الاعتماد عليه بشكل تدريجي في مباريات الفريق الأحمر.

وتلقى عمار حمدي أكثر من عرض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أبرزها من سموحة، الذي يترقب الموقف النهائي من قبل الجهاز الفني للأهلي بشأن قبول العرض أو رفضه وإعلان استمرار اللاعب في صفوف الفريق الأحمر، باعتبار أنه يلعب في المراكز التي يرغب كولر في تدعيمها بصفوف الأهلي.