شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبى المصرى من انتفاضة الاتحاد قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حذر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، لاعبي الفريق، من التهاون أمام الاتحاد السكندري في المباراة المرتقبة بين الفريقين، حيث يستعد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، لمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، والتي تجمع الفريقين غدا السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشدد حسام حسن على ضرورة الحذر من انتفاضة لاعبي الاتحاد ورغبتهم في رد الاعتبار ومصالحة جماهيرهم عقب الهزيمة التي تعرضوا لها في المباراة الماضية أمام إنبي والتي جمعت الفريقين في الجولة 11 من دوري رابطة الأندية، وانتهت بفوز انبي بهدفين مقابل هدف.

وطلب حسام حسن، مدرب الفريق، سرعة تجهيز الثنائي المصاب، كريم العراقي وحسن علي، لتحديد موقفهما من المشاركة في اللقاء المرتقب.

ويعود عبد الرحيم دغموم لاعب النادى المصرى، إلى دعم صفوف فريقه فى المباراة المرتقبة بدورى رابطة الأندية المصرية، وكان دغموم قد غاب عن مباراة المصرى الماضية أمام الداخلية، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 11 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 6 لقاءات وخسر 5 أخرى ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز لاعبو الاتحاد 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.