شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في الجولة 12 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يختتم اليوم الجمعة، فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، استعداداته لمواجهة نظيره سيراميكا، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وكان علي ماهر قد رفض منح لاعبي الفريق أي راحة، عقب التعادل مع سموحة بهدف لمثله في الجولة الماضية، ليستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة، وذلك بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات أخرى، ولم يتلقى أي خسارة، وسجل لاعبو فيوتشر 12 هدفا واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

وشهدت الجولة 11 تعادلا مثيرا بهدف لمثله بين فيوتشر وسموحة، فيما فاز فريق سيراميكا على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

ويحتل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامي مدرب الفريق، المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وذلك بعدما خاض سيراميكا 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 15 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا أخر.