شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في الجولة 12 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وكان علي ماهر قد رفض منح لاعبي الفريق أي راحة، عقب التعادل مع سموحة بهدف لمثله في الجولة الماضية، ليستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب.
ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة، وذلك بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات أخرى، ولم يتلقى أي خسارة، وسجل لاعبو فيوتشر 12 هدفا واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.
ويحتل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامي مدرب الفريق، المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وذلك بعدما خاض سيراميكا 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 15 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا أخر.