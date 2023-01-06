«هناك أمور يتم إدارتها في الغرف المغلقة» .. محمد بركات يوجه رسالة لإدارة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - طالب الإعلامي محمد بركات، من مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني واللاعبين، ضرورة ترتيب أوراقهم من جديد، خصوصا بعد تذبذب نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور ، كنت أتمنى أن يكون هناك جلسة بين مجلس الإدارة واللاعبين من أجل إعادة تركيز الفريق في المرحلة المقبلة.

وأشار بركات، إلى أن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تدار من خلال وسائل الإعلام، بل يجب أن يتم إدارتها في الغرف المغلقة مع الجهاز الفني واللاعبين.

وتعادل الزمالك أمام الداخلية بهدف لكل منهما، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ال١٢ من مسابقة الدوري الممتاز.

تمثيلية هزلية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، عدم الاستمرار في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد التعادل مع الداخلية بهدف دون رد.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري".

وأضاف: "كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين هي 20 في المائة من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمى".

الجولة الثانية عشرة

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الداخلية في مباراة لقاء الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري.

سجل هدف الداخلية سمير فكرى في الدقيقة 25.

وتعادل محمد عبدالغني للزمالك بهدف في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.