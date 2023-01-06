شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يخطط لضم 4 صفقات جديدة بعد خالد عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن خطة النادى الأهلى لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الشتوى الحالى، وذلك بعدما أعلن الفريق الأحمر عن أولى صفقاته بضم خالد عبد الفتاح لاعب سموحة.

وقال شوبير عبر برنامج ملعب أون تايم: "الأهلى أعلن عن صفقة رسمية واحدة حتى الآن وهى خالد عبد الفتاح وصفقة تبدو جيدة، وكذلك ضم كريستو لاعب النجم الساحلى واللاعب سيصل غدا من تونس بصحبة خالد مرتجى لتوقيع العقود، والصفقة كلفت الأهلى 300 ألف دولار فقط بعد خصم قيمة غرامة كوليبالى".

استكمل شوبير: "الأهلى يفكر فى ثنائى محلى، أحدهما مروان عطية، ومحمد مصيلحى ينتظر السعر الأعلى، والاتحاد تلقى عرضا من الأهلى والزمالك والمبلغ المالى الأكبر وطريقة السداد هى من ستحدد وجهة اللاعب".

وأضاف: "الأهلى يفكر فى لاعب آخر من أحد الأندية التى تقدم أداء مميزا فى الدورى وإذا تم ضم هذا اللاعب سيصرف الأهلى نظر عن مروان عطية".

واختتم: "الأهلى أيضا يبحث عن مهاجم ويفكر فى لاعب تحت السن قد يكون لاتينى، وعزيز يعقوبو سيظهر موقفه النهائى خلال 48 ساعة، صفقة يعقوبو تقف الآن على موافقة ريو أفى بنظام الإعارة، الاهلى مش عايز يشترى سمك فى مية، وعايز يمشى على منهج الإعارة بنية الشراء، واللاعب عايز الأهلى بشدة حتى لو إعارة، وهو واثق إن الأهلى سيفعّل بند الشراء بعد 6 شهور، ولو ريو آفى رفض التعاقد الأهلى كدة كدة مجهز بديل".