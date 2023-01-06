جدل تحكيمي على "هدف" الداخلية فى الزمالك

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الزمالك والداخلية عددا من الحالات التحكيمية الجدلية بشأن بعض الأحداث في اللقاء، ومنها هدف الداخلية في مرمى الزمالك.

وأكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن هدف فريق الداخلية أمام الزمالك صحيح تماما، ولم يكن هناك أي تسلل على المهاجم، قائلا: "لاعب الداخلية رشيد أحمد لم يؤثر على وصول محمد عبد الغني لاعب الزمالك للكرة، ولذلك فإنه لم يكن متدخلًا في اللعبة، وبالتالي تدخل حكم الـvar صحيح".

فى المقابل أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن هدف فريق الداخلية والذي أحرزه سمير فكري هو غير صحيح ومن تسلل واضح.

وقال الشناوي عبر قناة أون تايم سبورت: "لاعب الداخلية كان متسللاً في كرة الهدف، كان يحاول الوصول إلى الكرة محاولة واضحة، كونه فشل أو لم يفشل هذا لا يهم ولكنه حاول محاولة واضحة للعب الكرة، ليس لي علاقة باللاعب الذي سجل الهدف، ولكن اللاعب الآخر الذي كان في التسلل".

وأضاف: "الفار يجب أن يستدعي الحكم لرؤية الحالة وفقاً للقانون وهذا لم يحدث، وهدف الداخلية تسلل وفقاً لمشاركة لاعب الفريق المتسلل في تلك الكرة، هناك لعبة أخرى طلب لاعبو الزمالك الحصول على ركلة جزاء لكنها لم تكن تستحق، ولاعب الداخلية يده كانت في وضعها الطبيعي".