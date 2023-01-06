الأهلى والزمالك يتصدران فى دورى مرتبط اليد

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق كرة اليد بنادى الزمالك المجموعة الأولى بعد إنتهاء مباريات الجولة الثانية ضمن المرحلة الثانية لدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 برصيد 11 نقطة.

بينما يتصدر فريق الأهلى المجموعة الثالثة برصيد 10.5 بحسبة النقاط الاعتبارية، بينما يتصدر البنك الأهلى المجموعة الثانية برصيد 11نقطة.

وتضم مجموعة الزمالك فرق كلا من الجزيرة، الشمس والطيران والمعادى وجزيرة الورد، فيما تضم مجموعة الأهلى فرق كلا من سبورتنج وهليوليدو وسموحة ودلفى والزهور، بينما تضم المجموعة الثانية بجانب البنك الأهلى كلا من طلائع الجيش وهليوبوليس والأوليمبى والعبور والقناة.

وتنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 يوم 9 فبراير المقبل. ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا أنه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا والسويد.