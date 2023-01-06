مدرب الداخلية: كنا نستحق الفوز على الزمالك

القاهرة - سامية سيد - أبدى أبو المجد مصطفى، المدرب العام لفريق الداخلية، رضاه عن أداء فريقه أمام الزمالك، مؤكدا أن فريقه خسر نقطتين أمام فريق الزمالك.

وسقط فريق الزمالك في كمين الداخلية، وتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليفقد النقطة الخامسة على التوالي بعد الخسارة أمام أسوان في الجولة الماضية.

وأوضح المدرب العام لفريق الداخلية أن فريقه خاض مباراة قوية وأضاع أكثر من هدف أمام الزمالك، لافتا إلى أن فريقه كان يستحق الفوز، لكن في النهاية لم نستطع الحفاظ على التقدم. ويرى المدرب العام لفريق الداخلية أن هناك بعض الأخطاء على فريق الزمالك لم يتم احتسابها من قبل حكم المباراة، قائلا "أحد لاعبي الزمالك اعترض بحدة ضد الحكم المساعد ولم تتم معاقبته". ورفض أبو المجد مصطفى فكرة الإفصاح عن الخطأ الذي تم ارتكابه من قبل أحد لاعبي الزمالك، لافتا إلى أن الخطأ كبير.

جاء هدف الداخلية في الدقيقة 26 من زمن اللقاء، عن طريق سمير فكري، حيث بدأت الهجمة من تمريرة اللاعب أحمد سيد عبد النبي من منتصف الملعب جهة اليمين، وصلت للاعب سمير فكري داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لتمر من بين قدمي الحارس عواد لداخل الشباك، بينما تمكن محمد عبد الفني من احراز التعادل في الدقيقة 90+6 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى خسارة، وسجل لاعبيه 22 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بعدما لعب 12 مباراة حقق فوز وحيد و6 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.