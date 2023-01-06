مؤمن سليمان: أحمد فتوح أكثر لاعب مؤهل للاحتراف.. والجزيرى أفضل من سامسون

القاهرة - سامية سيد - أكد مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، أن أزمة الزمالك دائمًا في مثل هذه الأوقات التي يخسر فيها أو يتعادل رغم أن الدوري المصري لم يمر منه سوى ثلث المباريات حتى الآن.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لعب ثلث الدوري فقط، وهناك أزمات تحاصر الفريق، الذي فاز ببطولتي الدوري مرتين متتاليتين، وكان يجب الحفاظ على استقرار الفريق الأبيض في الوقت الحالي".

وأضاف: "الأهلي تعرض لمثل هذه الأزمات، ومن أسبوعين كان يتعرض لهجوم بعد التعادلات الأخيرة، والهجوم على لاعبي الزمالك غير مقبول، وأحمد فتوح من اللاعبين المحترمين وهو موهبة كبيرة، ومرشح للاحتراف الخارجي".

وتابع مؤمن: "فتوح من أكثر اللاعبين المؤهلين للاحتراف الخارجي، وتصريح فيريرا بعد المباراة بشأنه ذكي جدًا، وهناك استبعادات تتم سواء للإصابات أو الأرهاق، ولا يتم الاعلان عنها من جانب المدربين".

وأضاف: "شاهدت لقاء الزمالك والداخلية، هناك لاعبون مميزون على رأسهم أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، وهناك لاعبون شاركوا وقدموا مستوى جيدا مؤخرا، قد يكون هناك دروب حاليا، ولكن وسط الضغط يقوم المدرب بتغيير في التشكيل".

وزاد: "بعض اللاعبين لم يظهروا بشكل جيد أمام الداخلية، ويجب الإشادة بقرارات فيريرا بالدفع بالناشئين بصفة مستمرة، وفترة ضغط المباريات يشارك فيها أكبر عدد من اللاعبين".

وحول تقييمه لمستوى سامسون إكينولا، قال: "سيف الدين الجزيري أفضل منه، ومن المبكر الحكم عليه بشكل عام، لكنه لم يكن جيدا أمام الداخلية، نعتاد ان يكون المهاجم الأجنبي يسجل الفرص الصعبة، واليوم سنحت له أكثر من فرصة لم يكن موفقًا فيه، ولا استطيع الحكم عليه بشكل نهائي".

وتابع: "سيف الجزيري يمتلك خبرات أفضل من سامسون، والزمالك يصل كثيرا للمرمى، ولذلك فيحتاج لمهاجم قادر على التسجيل بشكل مستمر، والزمالك يحتاج لمهاجم افضل، لذلك أرى أن الجزيري الأحق باللعب بشكل مستمر مع الأهلي".

وأتم: "الوضع كان مستقرا في الزمالك قبل أيام عندما كان متصدرًا، والآن الأوضاع انقلبت بعدما تصدر الأهلي البطولة، وهذه متعة كرة القدم، والتعادل مع الداخلية كان مفاجأة كبيرة بالنسبة للجميع".