شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة غزل المحلة تجتمع بـ"بابا فاسيليو" عقب مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أسامة خليل رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة الاجتماع مع اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق يوم الأحد المقبل عقب مواجهة بيراميدز في الدورى المصرى الممتاز بناء على رغبته.

وأبلغ اليوناني بابا فاسيليو لاعبى الفريق بالرغبة في الرحيل عن الفريق عقب مواجهة بيراميدز القادمة، بسبب عدم تنفيذ إدارة النادى بعض الطلبات.

وكانت طلبات بابا فاسيليو من إدارة غزل المحلة صرف المستحقات المتأخرة للاعبين، والتعاقد مع بعض لاعبى الدورى المصرى الممتاز في أسرع وقت، لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وتعديل عقود بعض اللاعبين أيضا و تغير الاتوبيس الخاص بالفريق.

وكان فاسيليو قد هدد بالرحيل عن المحلة قبل عدة أسابيع بسبب رغبته في الحصول على راتبه الشهري بالدولار، فيما كانت إدارة النادي تصرف الراتب بالجنيه المصري، ووافقت إدارة الغزل على طلب المدرب اليوناني وتم صرف راتبه للدولار.

ويلاقى فريق غزل المحلة بنظيره بيراميدز يوم السبت المقبل على استاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مثلهم، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل مثلها.