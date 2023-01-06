شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة قبل انطلاق الجولة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدور الأول من بطولة دورى السوبر لكرة السلة للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن، والمقرر إقامتها فى الفترة من 30 ديسمبر حتى 13 مارس.

ويلتقى فريق سلة الأهلى مع مصر للتأمين، والاتحاد السكندرى مع الجزيرة وسموحة مع الاتصالات، والجيش مع الزمالك.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث أقيمت مباريات الذهاب يوم 30 ديسمبر والعودة تقام 23 يناير على مستوى الجولة الأولى.





وقبل انطلاق مباريات الجولة نرصد ترتيب الدوري:

يتصدر الاتحاد السكندرى ثم الأهلى والزمالك فى أول 3 مراكز على الترتيب برصيد 4 نقاط لكلا منهما بالفوز فى أول جولتين.

وحل الجزيرة فى المركز الرابع وطلائع الجيش خامسا برصيد 3 نقاط لكلا منهما بالفوز فى مباراة وخسارة آخرى، فى المقابل يحتل مصر للتأمين المركز السادس ثم سموحة سابعا والاتصالات ثامنا برصيد نقطتين لكلا منهما بالخسارة فى المباراتين.