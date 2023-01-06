رياض محرز يقود مانشستر سيتي لفوز ثمين على تشلسي

المنامة - ياسر ابراهيم -

قاد النجم الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي لفوز ثمين على مستضيفه تشلسي الخميس في المرحلة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجّل محرز، الذي استهل المواجهة على دكة البدلاء قبل أن يقحمه المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بدل البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 60، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.



وبفضل هذا الانتصار الغالي رفع فريق "السيتيزنس" رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني مقلّصًا الفارق مع المتصدّر آرسنال إلى خمس نقاط.



وهو الفوز الثاني عشر لسيتي في البريميرليغ خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات وهزيمتين.



في المقابل تكبّد فريق "البلوز" المتعثّر هذا الموسم خسارته السادسة مقابل 7 انتصارات و4 تعادلات ليتجمّد رصيده عند 25 نقطة في المرتبة العاشرة.



(بي إن سبورت)