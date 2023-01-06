عُمان أكثر من خاضها.. تعرف تاريخ اللقاءات الافتتاحية في بطولة كأس الخليج

المنامة - ياسر ابراهيم - تستعد مدينة البصرة العراقية الواقعة على الضفة الغربية لشط العرب لاستضافة خليجي 25 بعد غياب دام نحو 42 عاماً من استضافة العراق البطولة لأول مرة في تاريخه، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2023، ولغاية 19 من الشهر ذاته.
لمحة تاريخية عن اللقاءات الافتتاحية
وتجمع المباراة الافتتاحية لخليجي 25 بين العراق المستضيف ومنتخب عُمان الذين لم يسبق أن التقيا في مباراة افتتاحية من قبل.
ويدخل منتخب عُمان المباراة الافتتاحية لخليجي 25، وهو صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الافتتاحية التي خاضها في كأس الخليج برصيد 8 مباريات افتتاحية سابقة حقق خلالها الفوز في مباراة وحيدة كانت في خليجي 18 عام 2007، على المنتخب المستضيف وبطل تلك النسخة المنتخب الإماراتي 1-0.
بينما تعادل 3 مرات أمام كل من الكويت مرتين والبحرين مرة، وجميعها كانت بالنتيجة ذاتها 0-0.
في حين تعرض العُمانيون إلى الخسارة في المباريات الافتتاحية 4 مرات، أمام كل من البحرين 1-0، السعودية مرتين 2-0 و 1-0، وأخيراً أمام قطر 2-0.
في حين يخوض أسود الرافدين المباراة الافتتاحية الرابعة في تاريخ مشاركاتهم بكأس الخليج.
ويمتلك المنتخب العراقي رقماً مميزاً، إذ حقق الفوز في مناسبتين على البحرين 4-0، وعلى قطر في النسخة السابقة 2-1، وتعادل مرة واحدة فقط مع البحرين 0-0.
خليجي 1 في البحرين 1970
المباراة الافتتاحية: البحرين × قطر (2-1).
بطل المسابقة: الكويت.
خليجي 2 في المملكة العربية السعودية 1972
المباراة الافتتاحية: الكويت × السعودية (2-2).
بطل المسابقة: الكويت.
خليجي 3 في الكويت 1974
المباراة الافتتاحية: الكويت × الامارات (2-0).
بطل المسابقة: الكويت.
خليجي 4 في قطر 1976
المباراة الافتتاحية: قطر × السعودية (1-0).
بطل المسابقة: الكويت.
خليجي 5 في العراق 1979
المباراة الافتتاحية: العراق × البحرين (4-0).
بطل المسابقة: العراق.
خليجي 6 في الإمارات 1982
المباراة الافتتاحية: الإمارات × قطر (1-0).
بطل المسابقة: الكويت.
خليجي 7 في عُمان 1984
المباراة الافتتاحية: البحرين × عمان (1-0).
بطل المسابقة: العراق.
خليجي 8 في البحرين 1986
المباراة الافتتاحية: البحرين × العراق (0-0).
بطل المسابقة: الكويت.
خليجي 9 في المملكة العربية السعودية 1988
المباراة الافتتاحية: السعودية × عمان (2-0).
بطل المسابقة: العراق.
خليجي 10 في الكويت 1990
المباراة الافتتاحية: الكويت × البحرين (1-0).
بطل المسابقة: الكويت.
خليجي 11 في قطر 1992
المباراة الافتتاحية: قطر × عمان (2-0).
بطل المسابقة: قطر.
خليجي 12 في الإمارات 1994
المباراة الافتتاحية: الإمارات × قطر (2-0).
بطل المسابقة: السعودية.
خليجي 13 في عُمان 1996
المباراة الافتتاحية: السعودية × عمان (1-0).
بطل المسابقة: الكويت.
خليجي 14 في البحرين 1998
المباراة الافتتاحية: الإمارات × البحرين (1-0).
بطل المسابقة: الكويت.
خليجي 15 في المملكة العربية السعودية 2002
المباراة الافتتاحية: السعودية × الكويت (1-1).
بطل المسابقة: السعودية.
خليجي 16 في الكويت 2003
المباراة الافتتاحية: الكويت × عمان (0-0).
بطل المسابقة: السعودية.
خليجي 17 في قطر 2004
المباراة الافتتاحية: قطر × الإمارات (2-2).
بطل المسابقة: قطر.
خليجي 18 في الإمارات 2007
المباراة الافتتاحية: الإمارات × عمان (1-2).
بطل المسابقة: الإمارات.
خليجي 19 في عمان 2009
المباراة الافتتاحية: عمان × الكويت (0-0).
بطل المسابقة: عمان.
خليجي 20 في الكويت 2010
المباراة الافتتاحية: اليمن × السعودية (0-4).
بطل المسابقة: الكويت.
خليجي 21 في البحرين 2013
المباراة الافتتاحية: البحرين × عمان (0-0).
بطل المسابقة: الإمارات.
خليجي 22 في المملكة العربية السعودية 2014
المباراة الافتتاحية: السعودية × قطر (1-1).
بطل المسابقة: قطر .
خليجي 23 في الكويت 2017
المباراة الافتتاحية: الكويت × السعودية (1-2).
بطل المسابقة: عمان.
خليجي 24 في قطر 2019
المباراة الافتتاحية: قطر × العراق (1-2).
بطل المسابقة: البحرين.
خليجي 25 في العراق 2023
المباراة الافتتاحية: العراق × عمان.
(عربي بوست)