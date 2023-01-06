عُمان أكثر من خاضها.. تعرف تاريخ اللقاءات الافتتاحية في بطولة كأس الخليج

المنامة - ياسر ابراهيم - تستعد مدينة البصرة العراقية الواقعة على الضفة الغربية لشط العرب لاستضافة خليجي 25 بعد غياب دام نحو 42 عاماً من استضافة العراق البطولة لأول مرة في تاريخه، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2023، ولغاية 19 من الشهر ذاته.



لمحة تاريخية عن اللقاءات الافتتاحية

وتجمع المباراة الافتتاحية لخليجي 25 بين العراق المستضيف ومنتخب عُمان الذين لم يسبق أن التقيا في مباراة افتتاحية من قبل.



ويدخل منتخب عُمان المباراة الافتتاحية لخليجي 25، وهو صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الافتتاحية التي خاضها في كأس الخليج برصيد 8 مباريات افتتاحية سابقة حقق خلالها الفوز في مباراة وحيدة كانت في خليجي 18 عام 2007، على المنتخب المستضيف وبطل تلك النسخة المنتخب الإماراتي 1-0.



بينما تعادل 3 مرات أمام كل من الكويت مرتين والبحرين مرة، وجميعها كانت بالنتيجة ذاتها 0-0.



في حين تعرض العُمانيون إلى الخسارة في المباريات الافتتاحية 4 مرات، أمام كل من البحرين 1-0، السعودية مرتين 2-0 و 1-0، وأخيراً أمام قطر 2-0.



في حين يخوض أسود الرافدين المباراة الافتتاحية الرابعة في تاريخ مشاركاتهم بكأس الخليج.



ويمتلك المنتخب العراقي رقماً مميزاً، إذ حقق الفوز في مناسبتين على البحرين 4-0، وعلى قطر في النسخة السابقة 2-1، وتعادل مرة واحدة فقط مع البحرين 0-0.



خليجي 1 في البحرين 1970

المباراة الافتتاحية: البحرين × قطر (2-1).



بطل المسابقة: الكويت.



خليجي 2 في المملكة العربية السعودية 1972

المباراة الافتتاحية: الكويت × السعودية (2-2).



بطل المسابقة: الكويت.



خليجي 3 في الكويت 1974

المباراة الافتتاحية: الكويت × الامارات (2-0).



بطل المسابقة: الكويت.



خليجي 4 في قطر 1976

المباراة الافتتاحية: قطر × السعودية (1-0).



بطل المسابقة: الكويت.



خليجي 5 في العراق 1979

المباراة الافتتاحية: العراق × البحرين (4-0).



بطل المسابقة: العراق.



خليجي 6 في الإمارات 1982

المباراة الافتتاحية: الإمارات × قطر (1-0).



بطل المسابقة: الكويت.



خليجي 7 في عُمان 1984

المباراة الافتتاحية: البحرين × عمان (1-0).



بطل المسابقة: العراق.

خليجي 8 في البحرين 1986

المباراة الافتتاحية: البحرين × العراق (0-0).



بطل المسابقة: الكويت.



خليجي 9 في المملكة العربية السعودية 1988

المباراة الافتتاحية: السعودية × عمان (2-0).



بطل المسابقة: العراق.



خليجي 10 في الكويت 1990

المباراة الافتتاحية: الكويت × البحرين (1-0).



بطل المسابقة: الكويت.



خليجي 11 في قطر 1992

المباراة الافتتاحية: قطر × عمان (2-0).



بطل المسابقة: قطر.



خليجي 12 في الإمارات 1994

المباراة الافتتاحية: الإمارات × قطر (2-0).



بطل المسابقة: السعودية.



خليجي 13 في عُمان 1996

المباراة الافتتاحية: السعودية × عمان (1-0).



بطل المسابقة: الكويت.



خليجي 14 في البحرين 1998

المباراة الافتتاحية: الإمارات × البحرين (1-0).



بطل المسابقة: الكويت.



خليجي 15 في المملكة العربية السعودية 2002

المباراة الافتتاحية: السعودية × الكويت (1-1).



بطل المسابقة: السعودية.



خليجي 16 في الكويت 2003

المباراة الافتتاحية: الكويت × عمان (0-0).



بطل المسابقة: السعودية.



خليجي 17 في قطر 2004

المباراة الافتتاحية: قطر × الإمارات (2-2).



بطل المسابقة: قطر.



خليجي 18 في الإمارات 2007

المباراة الافتتاحية: الإمارات × عمان (1-2).



بطل المسابقة: الإمارات.



خليجي 19 في عمان 2009

المباراة الافتتاحية: عمان × الكويت (0-0).



بطل المسابقة: عمان.



خليجي 20 في الكويت 2010

المباراة الافتتاحية: اليمن × السعودية (0-4).



بطل المسابقة: الكويت.



خليجي 21 في البحرين 2013

المباراة الافتتاحية: البحرين × عمان (0-0).



بطل المسابقة: الإمارات.



خليجي 22 في المملكة العربية السعودية 2014

المباراة الافتتاحية: السعودية × قطر (1-1).



بطل المسابقة: قطر .



خليجي 23 في الكويت 2017

المباراة الافتتاحية: الكويت × السعودية (1-2).



بطل المسابقة: عمان.



خليجي 24 في قطر 2019

المباراة الافتتاحية: قطر × العراق (1-2).



بطل المسابقة: البحرين.



خليجي 25 في العراق 2023

المباراة الافتتاحية: العراق × عمان.



(عربي بوست)

