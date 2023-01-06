الامارات | العراق يراهن على 65 ألف متفرج أمام عمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق منافسات النسخة 25 من كأس الخليج العربي في البصرة بمواجهة قوية تجمع العراق «البلد المضيف» مع عمان عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد البصرة الدولي، إذ يختبر «أسود الرافدين» طموحاته في المنافسة على اللقب في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من السعودية واليمن.

ويراهن منتخب العراق على خوض البطولة على أرضه وأمام جمهوره، إذ يتسع ملعب البصرة إلى 65 ألف متفرج، إذ ستكون الجماهير متعطشة إلى إنجاز يعيد كرة العراق إلى منصات التتويج، لكن الضغوط ستكون كبيرة على تشكيلة من دون أسماء بارزة يقودها مدرب قليل الخبرة في منصب الرجل الأول.

ويقود الإسباني خيسوس كاساس «أسود الرافدين» في أول مباراة رسمية له مع الفريق بعدما تم تعيينه في نوفمبر الماضي، إذ قاد كاساس المنتخب العراقي في مباراة ودية أمام نظيره الكويتي وفاز بها بهدف نظيف استعداداً للبطولة.

وسيكون لدى كاساس تحدٍ آخر، خصوصاً أنه سيخوض غمار البطولة من دون لاعبيه المحترفين وسيعتمد على مجموعة من اللاعبين الشباب يأتي في مقدمهم الحارس علي عبادي، المدافع زيد تحسين، الظهير الأيمن إلاي علي فاضل، الظهير الأيسر أحمد يحيى، صانع الألعاب ريوان أمين والمهاجم مؤمل عبدالرضا.

وستكون مهمة كاساس صعبة في المباراة الأولى، خصوصاً أنه سيواجه المنتخب العماني الذي حضر للمشاركة في البطولة بكامل نجومه ويسعى هو الآخر للتتويج باللقب، بعدما حققه مرتين كان آخرهما في عام 2017.

ويأمل منتخب العراق في تحقيق اللقب للمرة الرابعة، والأولى منذ 1988، استغلالاً لعاملي الأرض والجمهور، بعد سنوات طويلة من اللعب خارج البلاد.

في المقابل، يدخل منتخب عمان اللقاء بصفته أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، خصوصاً أن المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، استدعى القوة الضاربة للفريق.

وأكد إيفانكوفيتش أن «الأحمر» لا يعتبر «خليجي 25» بطولة إعدادية لبطولة كأس آسيا وإنما جاء للمنافسة على اللقب رغم أن فترة إعداد المنتخب لم تكن جيدة في ظل خوض مباراتين وديتين فقط استعداداً للبطولة كانتا أمام المنتخب السوري.

ويستهدف منتخب عمان أن يحقق بداية جيدة في مشوار بحثه عن تتويجه الثالث في البطولة، بعد نسخة «خليجي 19» التي استضافتها سلطنة عُمان، و«خليجي 23» في الكويت، إذ يأمل «الأحمر» أن يواصل المدرب الكرواتي إنجازاته.