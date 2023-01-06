الامارات | رمسة خليجي 25

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يناير 2023

بطولة

كشف المنسق الإعلامي لمنتخب البحرين، محمد عبدالغفار، في تصريحات صحافية، أن «الأحمر» البحريني جاهز لخوض منافسات «خليجي 25»، ويتطلع إلى الفوز بالبطولة والحفاظ على اللقب الذي أحرزه في الدورة الماضية.

تذاكر

راوحت أسعار التذاكر لحضور مباريات بطولة «خليجي 25» بين 10 و30 دولاراً (35 - 100 درهم) حسب الفئة: الأولى 45 ألف دينار عراقي، الثانية 30 ألفاً، الثالثة 20 ألفاً، والرابعة 15 ألف درينار، فيما نفدت جميع تذاكر مباراة الافتتاح بين العراق وعُمان.

تأخير

حدث هنالك تأخير في إصدار بطاقات اللجان والإعلاميين الذين حضروا إلى البطولة في الساعات الأخيرة وتوافدوا بأعداد كبيرة وبأرقام قياسية، ما دفع اللجنة المنظمة إلى الإسراع في إصدار البطاقات، تفادياً للإرباك قبل انطلاق صافرة المبارة الأولى.

إعلاميون

كشفت اللجنة الإعلامية لبطولة «خليجي 25» أن عدد الصحافيين والإعلاميين المشاركين في تغطية البطولة وصل إلى 2475 إعلامياً ومصوراً كعدد إجمالي، فيما تم تخصيص مركز إعلامي في كل ملعب يتسع لـ500 إعلامي.

فييرا

قرر اتحاد الكرة العراقي استضافة المدرب البرازيلي جورفان فييرا، ليكون ضمن المدعوين لحضور منافسات «خليجي 25» في البصرة، وذلك تثميناً لدوره بفوز العراق في بطولة آسيا عام 2007