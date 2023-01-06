الامارات | حمد المزروعي عضواً في لجنة الحكام لـ «خليجي 25»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار اتحاد الخليج العربي لكرة القدم عضو لجنة الحكام في اتحاد الكرة حمد بن ديلان المزروعي، عضواً في لجنة الحكام بدورة «خليجي 25». وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «يُعد المزروعي من أوائل الكوادر الوطنية التي اعتمدها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن قائمة مراقبي المباريات الآسيويين في عام 2017».