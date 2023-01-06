الامارات | حكام روماني لمباراة الافتتاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة الحكام في «خليجي 25» قضاة ملاعب اليوم الافتتاحي، وأسندت إلى الروماني كوفاكس ستيفان قيادة مباراة العراق وعمان، بمشاركة الإماراتي عادل النقبي حكماً رابعاً. ويدير مباراة السعودية واليمن، القطري سلمان فلاحي، بمشاركة الإماراتي أحمد عيسى للفيديو.

محمد يوسف

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