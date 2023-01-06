الامارات | حكام روماني لمباراة الافتتاح

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حكام روماني لمباراة الافتتاح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة الحكام في «خليجي 25» قضاة ملاعب اليوم الافتتاحي، وأسندت إلى الروماني كوفاكس ستيفان قيادة مباراة العراق وعمان، بمشاركة الإماراتي عادل النقبي حكماً رابعاً. ويدير مباراة السعودية واليمن، القطري سلمان فلاحي، بمشاركة الإماراتي أحمد عيسى للفيديو.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App