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الامارات | حكام روماني لمباراة الافتتاح

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حكام روماني لمباراة الافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة الحكام في «خليجي 25» قضاة ملاعب اليوم الافتتاحي، وأسندت إلى الروماني كوفاكس ستيفان قيادة مباراة العراق وعمان، بمشاركة الإماراتي عادل النقبي حكماً رابعاً. ويدير مباراة واليمن، القطري سلمان فلاحي، بمشاركة الإماراتي أحمد عيسى للفيديو.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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