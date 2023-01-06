الامارات | اليمن يطلب الفوز الأول من «رديف» السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل منتخب اليمن أن يحقق الانتصار الأول له في تاريخ مشاركاته في بطولات كأس الخليج، عندما يلتقي مع نظيره السعودي الساعة 22:45 بتوقيت الإمارات في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى على استاد البصرة الدولي، إذ يخوض «الأخضر» البطولة بفريق من الصف الثاني، عقب مشاركة الفريق الأول في كأس العالم 2022.

ويخوض اليمن البطولة بهدف تحطيم رقم سلبي خلال التسع مشاركات الأخيرة للفريق في البطولة، خصوصاً أنه المنتخب الوحيد بين المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج الذي لم يحقق اللقب من قبل، بل لم يحقق أي انتصار في تسع مشاركات.

ويراهن الفريق على خوض منتخب السعودية بفريق من الصف الثاني، بينما سيكون المدرب التشيكي سوكوب 57 عاماً، الذي سبق له قيادة المنتخب بين 2014 و2016، من عناصر القوة التي تدعم حظوظ الفريق لما يمتلكه من خبرة كبيرة.

ورغم أن اليمن يحتل التصنيف 154 عالمياً، ولكن في الوقت نفسه يخوض الفريق البطولة من دون ضغوط خصوصاً أنه ليس من المرشحين للفوز باللقب، وسيكون هدفه الأساسي تقديم مستويات قوية في المجموعة الأولى التي تضم العراق صاحب الضيافة والسعودية وعمان البطلة مرتين.

في المقابل، يأمل اتحاد الكرة السعودي أن يصنع جيلاً جديداً من اللاعبين المميزين لدعم الفريق الأول، إذ يعد المدرب سعد الشهري من أبرز المدربين في السعودية في الوقت الحالي خصوصاً مع منتخبات المراحل السنية، بعدما أصبح المدرب الوحيد في تاريخ كأس آسيا (تحت 23 عاماً)، الذي يصل لنهائي البطولة مرتين متتاليتين.

وحقق الشهري العديد من الإنجازات مع منتخبات المراحل السنية، إذ قاد «الأخضر» الأولمبي لبلوغ أولمبياد طوكيو 2020، قبل التتويج بكأس آسيا تحت 23 عاماً للمرة الأولى في تاريخ السعودية في العام الماضي. وتكمن صعوبة المباراة بالنسبة إلى «الأخضر» الذي يشارك في البطولة بالصف الثاني، خصوصاً في ظل إقامة منافسات الدوري السعودي وترك اللاعبين الدوليين للمشاركة في أنديتهم بعدما شاركوا في منافسات كأس العالم التي أقيمت في قطر أخيراً، وأن الفريق يخوض للمرة الأولى هذه البطولة أمام منتخبات أكثر جاهزية.