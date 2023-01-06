الامارات | جولة جديدة للاستعراض الحر للسيارات في «مهرجان ليوا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، فعاليات جولة الاستعراض الحر للسيارات في منطقة ليوا، ضمن فترة التمديد لمهرجان ليوا الدولي، الذي انطلق منذ 16 ديسمبر الماضي، ويختتم بعد غدٍ، بتنظيم نادي ليوا الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وتقام منافسات الاستعراض الحر للسيارات على مدار يومين بحلبة الاستعراض في تل مرعب، حيث تنطلق فئتا «إن نسيان» و«إس صالون»، ثم تختتم غداً بفئة «تي تويوتا».

ويتوقع وصول أعداد المشاركين إلى أرقام عالية، حيث شهدت الجولة الافتتاحية، التي أقيمت مع بداية المهرجان، مشاركة أكثر من 100 سيارة، ومن المرتقب أن يصل عدد المشاركين في هذه الجولة إلى أرقام قياسية أيضاً، لاسيما مع الطلب الكبير على الحضور، كون هذه الفعالية من الرياضات المحبوبة بشدة في أوساط الشباب العاشق للمغامرة والتحدي، في إطار قانوني للمنافسة.