الامارات | دبا الحصن يبحث عن «لقب الشتاء» في دوري الهواة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء اليوم، في الساعة 4:55، منافسات الأسبوع الـ16 لدوري الدرجة الأولى بإقامة أربع مباريات، يلعب فيها حتا مع فرسان هسبانيا، والإمارات مع الرمس، والجزيرة الحمراء مع الحمرية، و«سيتي» مع العروبة، وتستأنف المواجهات بعد غد، حيث يبحث فريق دبا الحصن المتصدر للمسابقة عن لقب الشتاء حين يلتقي مصفوت، ويلعب بينونة مع مسافي، والفجيرة مع الذيد، و«غلف إف سي» مع العربي، بينما سيتمتع التعاون بالانتظار.

ويتصدر ترتيب فرق البطولة دبا الحصن برصيد 33 نقطة، يليه حتا بـ30 نقطة، ثم الجزيرة الحمراء (27)، والإمارات (26)، ومصفوت (22)، والحمرية والعربي (21)، والذيد ومسافي (20)، والعروبة (19)، و«غلف إف سي» والتعاون (18)، والرمس والفجيرة (14)، ثم بينونة (7) وفرسان هسبانيا (6) في المركزين الأخيرين. وتعتبر مواجهة دبا الحصن مع مصفوت من أقوى مباريات الأسبوع الحالي، لما يتمتع به الفريقان من إمكانات فنية عالية، فضلاً عن أن الفوز سيقود دبا الحصن لنيل لقب بطل الشتاء. في المقابل، يبحث حتا عن تحقيق فوز مهم يواصل من خلاله السعي إلى خطف إحدى بطاقتي الصعود في مباراة يحتاج من خلالها الى التركيز العالي تفادياً لتعرّضه للمفاجآت، خصوصاً أن منافسه يلعب بشكل دفاعي متكتل. ويأمل حتا أن يحافظ على تقدمه في الترتيب، خصوصاً أن ثلاث نقاط فقط تفصله عن المتصدر دبا الحصن. ولا تقل مباراة الإمارات مع الرمس أهمية، خصوصاً أنها «ديربي رأس الخيمة»، وعادة ما تشهد مباريات الفريقين ندية كبيرة، وكذلك مباراة الجزيرة الحمراء مع الحمرية التي تعتبر فرصة ثمينة للحمرية للعودة القوية إلى المنافسة، والجزيرة الحمراء لتثبيت وجوده في المقدمة، خصوصاً أنه يحتل حالياً المرتبة الثالثة.

• 33 نقطة رصيد دبا الحصن في صدارة دوري الهواة، بفارق ثلاث نقاط عن حتا الوصيف.