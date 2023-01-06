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الامارات | 10 نجوم وأحداث تاريخية بارزة في مسيرة «كأس الخليج»

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معاذ كمبال - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزخر تاريخ بطولة كأس الخليج لكرة القدم بكثير من العلامات البارزة والأرقام التاريخية، التي لاتزال صامدة حتى الآن، رغم مرور سنوات طويلة، ما يزيد من حالة التنافس بين المنتخبات من جهة، وبين اللاعبين من جهة أخرى. حيث السعي مستمر منهم لكسر الأرقام وتدوين تاريخ جديد في البطولة. «الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 نجوم وأحداث تاريخية شهدتها كأس الخليج، التي تحتفل بانطلاق نسختها الـ25 في ضيافة العراق اليوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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