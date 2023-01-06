الامارات | «اتحاد ألعاب القوى» يناقش تطوير اللعبة في أندية رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد اتحاد الإمارات لألعاب القوى، برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد عضو اللجنة الفنية، فهد عبدالله أحمد، أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع مدربي ألعاب القوى في أندية الإمارات والجزيرة الحمراء والرمس ومسافي ورأس الخيمة، لمناقشة موضوعات تخص اللعبة وسُبل تطويرها في الإمارة.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى وجهات النظر حول سُبل التطوير والارتقاء باللعبة لتحقيق الأهداف المنشودة، خصوصاً أن إمارة رأس الخيمة تزخر بالعديد من الموهوبين الشباب والممارسين لهذه اللعبة.