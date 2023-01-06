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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يؤمن قمة الدوري بثنائية أفشة وديانج في إنبي .
الأهلي يؤمن قمة الدوري بثنائية أفشة وديانج في إنبي
حافظ فريق الأهلي على قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.
الزمالك يتعادل مع الداخلية ويفقد النقطة الخامسة على التوالي
اتحاد الكرة : لا صحة لإيقاف الحكم أمين عمر أو استبعاده من أي مباراة
باتشيكو مديرا فنيا لنادي بيراميدز ..رسميا
أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع البرتغالي جايمي باتشيكو ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة خلال المرحلة المقبلة، خلفا لليوناني تاكيس جونياس والذي فسخ النادي التعاقد معه بالتراضي.
المقاولون يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بالثنائي فايد وجبنة
تاكيس يودع لاعبي بيراميدز .. ويتمنى التوفيق لـ باتشيكو "صور"
بابا فاسيليو يهدد بالرحيل للمرة الثانية عن غزل المحلة عقب مباراة بيراميدز
أبلغ اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة لاعبى الفريق برغبته في الرحيل عن الفريق عقب مواجهة بيراميدز القادمة بسبب عدم تنفيذ إدارة النادى بعض الطلبات.
القناة يفوز على النصر ويتصدر مجموعة القاهرة والسكة ودجلة يواصلان الانتصارات
حقق فريق القناة فوزا صعبا على فريق النصر بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من مجموعة القاهرة في القسم الثانى.
بترول أسيوط يفوز على الفيوم بمجموعة الصعيد والمقاصة يسقط بثلاثية أمام المدينة
حقق فريق بترول أسيوط فوزا مهما على فريق الفيوم بهدف نظيف فى المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.