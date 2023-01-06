7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 5 / 1 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة : لا صحة لإيقاف الحكم أمين عمر أو استبعاده من أي مباراة.

اتحاد الكرة : لا صحة لإيقاف الحكم أمين عمر أو استبعاده من أي مباراة

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الحكم الدولي أمين عمر لم يكن ضمن تعيينات الحكام من الأساس في مباريات اليوم بالدوري ، كما أنه لم يتم استبعاده من إدارة أي مباراة.

الأهلي يؤمن قمة الدوري بثنائية أفشة وديانج في إنبي

حافظ فريق الأهلي على قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.

الزمالك يتعادل مع الداخلية ويفقد النقطة الخامسة على التوالي

سقط فريق الزمالك في كمين الداخلية، وتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليفقد النقطة الخامسة على التوالي بعد الخسارة أمام أسوان في الجولة الماضية.

باتشيكو مديرا فنيا لنادي بيراميدز ..رسميا

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع البرتغالي جايمي باتشيكو ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة خلال المرحلة المقبلة، خلفا لليوناني تاكيس جونياس والذي فسخ النادي التعاقد معه بالتراضي.

المقاولون يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بالثنائي فايد وجبنة

كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، حقيقة اهتمام النادي الأهلي بضم ثنائي الفريق، عمر فايد وعبد الرحمن جبنة.

بابا فاسيليو يهدد بالرحيل للمرة الثانية عن غزل المحلة عقب مباراة بيراميدز

أبلغ اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة لاعبى الفريق برغبته في الرحيل عن الفريق عقب مواجهة بيراميدز القادمة بسبب عدم تنفيذ إدارة النادى بعض الطلبات.

القناة يفوز على النصر ويتصدر مجموعة القاهرة والسكة ودجلة يواصلان الانتصارات

حقق فريق القناة فوزا صعبا على فريق النصر بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من مجموعة القاهرة في القسم الثانى.