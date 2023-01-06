شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة "كوكا" الأهلي بعد إصابته فى العين أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة سلامة أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، وجاءت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عقب مباراة إنبي مُطمئنة للغاية ولم يكن هناك ما يدعو للقلق على الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة إنبي، وطمأن اللاعب جماهير الأهلي على حالته، كما أكد الجهاز الطبي أن حالة اللاعب جيدة.

وتعرض أحمد نبيل كوكا لإصابة في العين إثر كدمة قوية الأمر الذي جعله يبكي بسبب "قوة الزغللة في العين"، وتوجه طبيب الأهلي مع اللاعب لمستشفى قريب من ملعب المقاولون العرب للاطمئنان على اللاعب ومعرفة حالته وحجم الإصابة.

واصطحب الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، أحمد نبيل كوكا لاعب لأحد المستشفيات القريبة من ملعب المقاولون العرب عقب مباراة الفريق التى أقيمت مساء اليوم، الخميس، أمام إنبي وأنتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة. وشارك كوكا بدلاً في الدقائق الأخيرة من مباراة إنبي حيث شارك بدلاً من محمد مجدي أفشة.

وحافظ فريق الأهلي على قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.

سجل ثنائية الأهلي محمد مجدي أفشة وديانج في الدقيقتين 59 و77، وبهذا الفوز يواصل الأهلي الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد إنبي عند 10 نقاط من 12 مباراة أيضاً، ويبقي في المركز الرابع عشر.