شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 5 / 1 / 2023 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
مصطفى سعد يسجل المشاركة الأولى بقميص الأهلي أمام إنبي
سجل مصطفى سعد لاعب الأهلي مشاركته الأولى خلال الموسم الحالي في مباراة فريقه ضد إنبي في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.
حافظ فريق الأهلي على قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.
فاز المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي بجائزة رجل مباراة الأهلي وإنبي والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.
اصطحب الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي ، أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق لأحد المستشفيات القريبة من ملعب المقاولون العرب عقب مباراة الفريق التى أقيمت مساء اليوم، الخميس، أمام إنبي وأنتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.
أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب إنبي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد المقاولون في الأسبوع الثاني عشر لبطولة الدوري، لافتا إلى أن الشوط الأول كان متكافئا وأهدر الأهلي فرص عديدة للتسجيل.