اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 5 / 1 / 2023

اصطحب الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي ، أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق لأحد المستشفيات القريبة من ملعب المقاولون العرب عقب مباراة الفريق التى أقيمت مساء اليوم، الخميس، أمام إنبي وأنتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب إنبي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد المقاولون في الأسبوع الثاني عشر لبطولة الدوري، لافتا إلى أن الشوط الأول كان متكافئا وأهدر الأهلي فرص عديدة للتسجيل.