شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك العديد من الأخبار المهمة اليوم، منها التعادل مع الداخلية 1 / 1، إيقاف مستحقات اللاعبين وعرض فتوح وجمعة للبيع.

الزمالك يتعادل مع الداخلية ويفقد النقطة الخامسة على التوالي.. صور

سقط فريق الزمالك في كمين الداخلية، وتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليفقد النقطة الخامسة على التوالي بعد الخسارة أمام أسوان في الجولة الماضية.

فيريرا عن التعادل مع الداخلية: كنا أسوأ الموسم الماضي وفزنا بالدوري

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الزمالك بعد التعادل الذي حققه فريقه أمام الداخلية بهدف لمثله في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، مطالباً الجماهير بمواصلة دعم الفريق.

محمد نجيب يحصل على جائزة رجل مباراة الزمالك والداخلية

حصل محمد نجيب مدافع فريق الداخلية على جائزة رجل مواجهة فريقه أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليفقد النقطة الخامسة على التوالي بعد الخسارة أمام أسوان في الجولة الماضية.

الزمالك يتعادل مع الداخلية 1/1 في الدوري الممتاز

خسر فريق الزمالك نقطتين ثمينتين أمام الداخلية، وتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليفقد النقطة الخامسة على التوالي بعد الخسارة أمام أسوان في الجولة الماضية.

حازم إمام: القتال حتى الدقيقة الأخيرة هو الأمر الإيجابي الوحيد للاعبي الزمالك

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يرى حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، أن القتال حتى الدقيقة الأخيرة وإحراز هدف قبل نهاية اللقاء، هو الأمر الإيجابي الوحيد الذي يحسب للاعبي الفريق الأبيض بعد تعادلهم مع الداخلية في مباراة الجولة 12 والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أيمن يونس: رضا شحاتة كان أحق بالفوز وفيريرا يثير علامات الأستفهام

يرى أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، يتحمل المستوى الذي ظهر عليه الفريق أمام نظيره الداخلية في مباراة الجولة 12 لبطولة الدوري والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الزمالك يعلن إيقاف مستحقات اللاعبين وعرض فتوح وجمعة للبيع

أعلن نادي الزمالك عددً من القرارات بعد التعادل أمام الداخلية بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.