الامارات | حظوظ المنتخب في رفع كأس «خليجي 25» قوية بـ 3 شروط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد رياضيون ومحللون فنيون ثلاثة شروط من شأنها تعزيز حظوظ المنتخب الوطني في المنافسة على لقب كأس الخليج 25 التي تنطلق بمدينة البصرة العراقية اليوم، وتستمر حتى 19 الجاري، تتمثل في دخول «الأبيض» البطولة بهدف واضح، وأن يكون اللاعبون على قلب رجل واحد، ويتوافر الانسجام والتفاهم بينهم، إلى جانب اللعب بروح قتالية عالية، مشيرين إلى أن اتحاد الكرة قام بدوره في توفير البيئة الملائمة التي تمكن المنتخب من الظهور المشرف في هذا العرس الخليجي الكبير، وأن الكرة الآن باتت في ملعب لاعبي المنتخب ليحققوا إنجازاً جديداً لكرة الإمارات، وأن يدخلوا الفرحة في قلوب الجمهور الإماراتي بتكرار سيناريو الفوز باللقب مرتين في «خليجي 18 و21».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «يدرك لاعبو المنتخب وجهازهم الفني، بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا، أهمية البطولة الخليجية المرتقبة بالنسبة للمنتخب من أجل التتويج بلقبها، وإسعاد الجمهور الإماراتي، خصوصاً أن المنتخب غاب طويلاً عن منصات التتويج، وكانت آخر مرة هي فوزه بلقب كأس الخليج عام 2013 في البحرين، لذلك فإن الكل يعوّل على الجيل الحالي من لاعبي المنتخب في أن تكون له بصمته في كرة الإمارات بشكل عام، وفي كأس الخليج العربي تحديداً».

ويدشن المنتخب الوطني مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب البحرين «حامل اللقب» غداً، ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما منتخبي الكويت وقطر.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، فإن المنتخب وقبل انطلاقة «خليجي 25» في العراق، يأتي في صدارة المنتخبات الخليجية بقيمة سوقية تصل إلى 27.25 مليون يورو، يليه المنتخب السعودي بقيمة سوقية بلغت 25.20 مليون يورو، ثم المنتخب القطري ثالثاً بقيمة سوقية تبلغ 14.90 مليون يورو، ويأتي المنتخب العراقي رابعاً بـ10.75 ملايين يورو، ثم المنتخب البحريني خامساً بقيمة سوقية تصل إلى 8.10 ملايين يورو، يليه المنتخب العماني سادساً بقيمة سوقية 7.25 ملايين يورو، ويأتي سابعاً المنتخب الكويتي بقيمة سوقية 5.83 ملايين يورو، ويحل المنتخب اليمني في المرتبة الثامنة والأخيرة بقيمة سوقية قدرها 725 ألف يورو.

ورأى مدرب المنتخب الأولمبي السابق والمحلل الفني، عبدالمجيد النمر، أنه يفترض أن تكون حظوظ المنتخب قوية في المنافسة على لقب كأس الخليج المقبلة، خصوصاً في ظل مشاركة بعض المنتخبات في البطولة بلاعبي الصف الثاني، مثل منتخبي السعودية وقطر، وقال: «إن الأدوات المتوافرة أمام الجهاز الفني من لاعبين تم اختيارهم في القائمة النهائية تعد جيدة»، مؤكداً أن «هناك بعض اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم، بسبب بعض الإيقافات الانضباطية الأخيرة، والإصابات».

وأضاف «بالتأكيد فإن حظوظ المنتخب الوطني أقوى في الفوز بكأس الخليج، نظراً لأنه يشارك في البطولة بلاعبي الصف الأول، وإذا استبعدنا المنتخب الكويتي الذي لم يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة».

وأوضح «في تقديري أن المنافسة على لقب البطولة يفترض أن تكون محصورة بين منتخبات الإمارات والبحرين والعراق، كونها الأكثر جاهزية».

وشدد عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة السابق ومدير الفريق الأول بالنادي سابقاً، جمعة العبدولي، على أن المنتخب يجب أن يوجد في كأس الخليج المقبلة من أجل المنافسة، ويجب أن يدركون اللاعبون والجهاز الفني للمنتخب ذلك، مؤكداً «المنتخب لديه القدرة في المنافسة على اللقب، كونه يملك لاعبين مميزين».

من جهته، قال المدرب والحارس الدولي السابق، معتز عبدالله، إن «كأس الخليج العربي تحدٍ كبير بالنسبة للمدرب أروابارينا أكثر من كونها تحدياً للاعبين، بعد التحديات التي فرضها المدرب على نفسه، لأن البطولة ستحدد استمراريته من عدمها، وكذلك قناعة الشارع الرياضي به من عدمها، خصوصاً أن المدرب أروابارينا بعد تعيينه مدرباً للمنتخب كانت أمامه ثلاثة تحديات كان عليه أن يحققها، أولها التأهل لكأس العالم، وهذا لم يتحقق، وتبقى أمامه البند الثاني، وهو الفوز بكأس الخليج».

وأضاف معتز عبدالله «مشكلة كأس الخليج العربي أنها تقام بعد كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر، الذي مثل وجبة دسمة من المتعة الكروية العالمية».

بدوره، أكد اللاعب الدولي السابق والمدرب في قطاع الناشئين في اتحاد الكرة، نواف مبارك، أن «حظوظ المنتخب تعد قوية في المنافسة على اللقب الخليجي، إلى جانب كل من السعودية، والعراق الدولة المضيفة، والبحرين»، مشيراً إلى أن «المنتخب السعودي يعد من الفرق المرشحة، ولو لعب بالصف الثاني، كونه يملك نوعية قوية من اللاعبين».

وأضاف نواف مبارك «في تقديري أن منتخب الإمارات لديه إمكانية المنافسة، لكنه يحتاج إلى أن يكون اللاعبون على قلب رجل واحد، وأن يكون الهدف واضحاً بالنسبة للاعبين».

تصنيف المنتخبات الخليجية من «فيفا» في ديسمبر 2022

1- السعودية: المركز 49

2- قطر: 60

3- العراق: 69

4- الإمارات: 70

5- عمان: 75

6- البحرين 85

7- الكويت: 148

8- اليمن: 154

القيمة السوقية للمنتخبات الخليجية

(مليون يورو)

1- الإمارات: 27.25

2- السعودية: 25.20

3- قطر: 14.90

4- العراق: 10.75

5- البحرين: 8.10

6- عمان: 7.25

7- الكويت 5.83

8- اليمن 0.725