البرازيلي أليسون يتربع على عرش أفضل حراس العالم في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «ترانسفير ماركت» (Transfer markt) الألماني المتخصص في الأرقام والإحصاءات الكروية عن قائمة تضم أكثر 20 حارس مرمى في الدوريات الخمسة الكبرى حفاظا على نظافة شباكهم خلال العام الذي ودعناه، في جميع مسابقات الأندية أو منافسات المنتخبات.

وسيطر الدوري الإسباني على هذه القائمة، إذ عرف تواجد 8 حراس من «الليغا»، متبوعا بالدوري الإنجليزي بـ7 حراس، ثم الدوري الإيطالي بـ3 حراس، ثم جاء الدوريان الألماني والفرنسي بحارس واحد لكل منهما.

وحل الحارس البرازيلي أليسون بيكر - حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل - في صدارة ترتيب أكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكهم خلال عام 2022، على مستوى «الريدز» أو مع منتخب بلاده.

وخاض بيكر خلال العام الماضي 62 مباراة مع ليفربول والبرازيل، تمكن خلالها من الحفاظ على نظافة شباكه في 29 مرة.

أما المركز الثاني فكان من نصيب مواطنه إيديرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والحارس الثاني لمنتخب البرازيل، بعد أن خاض 48 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 24 منها.

وجاء حارس ريال سيسيداد الإسباني أليكس روميرو في المركز الثالث بعد أن منع الكرة من ولوج شباكه في 22 مباراة، مع العلم أنه خاض 42 نزالا العام المنصرم، في حين حل مواطنه أوناي سيمون حارس منتخب إسبانيا الأول في المركز السادس بعد أن حقق 19 مباراة نظيفة، من 47 لقاء خاضه مع فريقه أتلتيكو بيلباو ومنتخب «لاروخا».

أما قطبا الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد، فإن حارس الفريق الأول أندري تير شتيغن جاء في المركز الرابع بـ22 مباراة نظيفة (من 50 مباراة)، كما حل حارس النادي الملكي تيبو كورتوا في المركز 13 بـ17 مباراة (من 59 لقاء).

وعرفت هذه القائمة حضورا للقفاز العربي ممثلا في ياسين بونو -حارس منتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني- الفائز بجائزة «زامورا» كأحسن حارس في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وحل بونو في المركز 14 خلف كورتوا، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة من 52 لقاء خاضه مع فريقه الأندلسي ومع «أسود الأطلس».

وتألق النجم المغربي بشكل لافت في نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر، حيث حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات كاملة وأمام منتخبات أوروبية عتيدة (كرواتيا وبلجيكا في الدوري الأول، وإسبانيا والبرتغال في الدور الثاني).

أما مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين المثير للجدل الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم فقد حل في المركز 12 في هذه القائمة، بعد أن حافظ على شباكه خالية من الأهداف في 17 موعدا أيضا خلال 48 مباراة.

الحراس العشرون الأفضل في 2022:

