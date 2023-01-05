شكرا لقرائتكم خبر القطري ناصر العطية يخطف صدارة المرحلة الرابعة لرالي داكار السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس المرحلة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023، الذي تنظم المملكة منافساته للعام الرابع تواليا، حيث كانت مرحلة أمس دائرية حول منطقة حائل، ولمسافة 577 كلم، منها 152 كلم لمرحلة الربط، و425 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

ونجح الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق «البحرين ريد إكستريم»، في تسجيل الزمن الأسرع في فئة السيارات، محققا بذلك الفوز الأول له في هذه النسخة،بزمن 4 ساعات و11 دقيقة و34 ثانية، فيما حل ستيفان بيترهانسيل سائق فريق «أودي» ثانيا بفارق 13 ثانية، وجاء زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثالث.

وفي الترتيب العام، واصل القطري ناصر العطية سائق فريق «تويوتا غازو»، الصدارة، بعد وصوله في المركز الرابع بالمرحلة، إضافة إلى السعودي يزيد الراجحي سائق فريق «أوفر درايف»، الذي استطاع الحفاظ على المركز الثاني، على الرغم من وصولهِ خامسا، وبفارق 18 دقيقة و18 ثانية عن المتصدر، كما جاء خلفه بيترهانسيل بفارق 18 دقيقة و52 ثانية.

الدراجات النارية

وفي فئة الدراجات النارية، حسم الإسباني خوان باريدا دراج فريق «مونستر إنرجي» المرحلة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023م، بحصوله على المرتبة الأولى، فيما جاء خلفه الأرجنتيني كيفين بينافيديس دراج فريق «ريد بل كيه تي إم» بفارق 16 ثانية، تبعهما الأسترالي توبي برايس دراج فريق «ريد بل كيه تي إم» ثالثا، بفارق دقيقتين و24 ثانية.

وتمكن الأسترالي دانيال ساندرز دراج فريق «ريد بل غازغاز»، من الحفاظ على صدارة الترتيب العام، بفارق 3 دقائق و33 ثانية، على الرغم من وصوله ثامناً في هذه المرحلة، فيما صعد الأمريكي سكايلر هاوز سائق فريق «هوسكفارنا» للمركز الثاني، بفارق 3 دقائق و48 ثانية عن المتصدر، كما تراجع الأمريكي ماسون كلاين دراج فريق «باس ورلد كيه تي إم» إلى المركز الثالث، بفارق 3 دقائق و58 ثانية عن المتصدر، وذلك بسبب مشكلةٍ في نظام الوقوف.

وواصل الفرنسي أليكساندر غيرو دراج فريق «ياماها ريسينغ»، تميّزه بالحصول على المركز الأول في هذه المرحلة، وذلك في فئة الدراجات رباعية العجلات «الكوادز»، حيث جاء الأرجنتيني مانويل أندوخار سائق فريق «7240» ثانيا، بفارق 4 دقائق و46 ثانية، فيما دوّن الليتواني لايسفيداس كانشيوس دراج فريق «ستوري ريسينغ»، اسمه ثالثا في هذه المرحلة.

واستمر الفرنسي غيرو في صدارة هذه الفئة، يليه الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو فلوريس دراج فريق «دراج أون رالي»، بفارق 47 دقيقة و4 ثوان، فيما حل خلفهما الأرجنتيني أندوخار ثالثا بفارق ساعة و8 دقائق و12 ثانية.

المركبات الصحراوية

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تي 3»، أحرز ميتشل غوثري سائق فريق «ريد بل أوفرود جيونيور» المركز الأول، وذلك بزمن 5 ساعات ودقيقة و55 ثانية، بينما حصد البرتغالي جواو فيريرا سائق فريق «إكس ريد ياماها» المركز الثاني، بفارق 5 دقائق و49 ثانية، وأكمل البلجيكي غيوم دي ميفيوس سائق فريق «جي رالي تيم» عقد أبطال هذه المرحلة، بالحصول على المركز الثالث بفارق 6 دقائق و14 ثانية.

وصعد ميتشل غوثري إلى صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، فيما حل غيوم دي ميفيوس ثانياً، بفارق دقيقة و29 ثانية، فيما تقدّم الأمريكي أوستن جونز سائق فريق «ريد بل أوفرود جونيور» إلى المركز الثالث، بفارق 11 دقيقة و13 ثانية. وتمكن البولندي إيريك غوكزال سائق فريق «إنرجي لانديا رالي تيم»، أصغر المشاركين في الرالي، من الحصول على المركز الأول في المرحلة الرابعة عن فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري «تي 4»، محققاً ذلك بزمن 5 ساعات و18 دقيقة و41 ثانية، تلاه الإسباني جيرارد فاريس سائق فريق «ساوث ريسينغ كان أم فاكتوري» في المركز الثاني، ومن بعده البولندي مايكل غوكزال ثالثاً بفارق 6 دقائق و50 ثانية.

ونجح البرازيلي رودريجو لوبي دي أوليفيرا سائق فريق «ساوث ريسينغ كان أن»، في تصدّر الترتيب العام لهذه الفئة، متقدما على البولندي إيريك غوكزال بـ14 دقيقة و4 ثوان، فيما جاء خلفهما الليتواني روكاس باسيوشكا سائق فريق «ريد بُل كان أم» في المركز الثالث، بفارق 24 دقيقة و57 ثانية عن المتصدر.

فئة الشاحنات

وحقق التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق «إم إم تكنولوجي تيم» المركز الأول، في ختام هذه المرحلة، منهيا السباق في 4 ساعات و28 دقيقة و48 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني الهولندي مارتن فان ديبرينك سائق فريق «يورول تيم دي روي»، بفارق 8 دقائق و50 ثانية، تلاهما التشيكي أليس لوبريس سائق فريق «إنستا فوركس لوبريس براغا» في المركز الثالث بفارق 9 دقائق و22 ثانية.

واستمر أليس لوبريس في صدارة ترتيب الفئة، يليه الهولندي مارتن فان ديبرينك ثانياً، بفارق 27 دقيقة و22 ثانية، فيما حلَّ التشيكي يورسلاف فالتر سائق فريق «باجيرا زد إم» ثالثا، بفارق 28 دقيقة و17 ثانية.

يذكر أن منافسات رالي داكار ستستمر اليوم بانطلاق المرحلة الخامسة، التي ستكون مرحلة دائرية في حائل، ولمسافة تبلغ 649 كلم، منها 275 كلم لمرحلة الربط، و374 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.