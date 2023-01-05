شكرا لقرائتكم خبر العراق يفتتح خليجي 25 بمواجهة عمان..والأخضر يلتقي اليمن اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ اليوم بمدينة البصرة العراقية بطولة كأس الخليج الـ25 ، وسيفتتحالمنتخب العراقي مواجهاته أمام منتخب عمان فيما سيبدأ الأخضر السعودي اليوم مستهل مشواره عندما سيلتقي نظيره المنتخب اليمني، ونجحت 6 منتخبات مختلفة في الظفر باللقب على مدى نحو نصف قرن.

وترجع فكرة البطولة الخليجية، إلى الأمير خالد الفيصل، حيث أبصرت نورها بإقامة النسخة الأولى في البحرين خلال الفترة من 27 مارس إلى الثالث من أبريل عام 1970.

الكويت المحتكر

ويحتكر منتخب الكويت البطولات بعد أن نجح في كسب الأربع الأولى، بداية من نسخة المنامة عام 1970 ونسخة السعودية عام 1972، والكويت عام 1974، وقطر عام 1976.

وشهدت النسخة الخامسة التي أقيمت في بغداد عام 1979 إطلالة المنتخب العراقي، حيث كسر الاحتكار الكويتي ولعبا أدوار متبادلة بالفوز باللقب طوال 6 نسخ متتالية، بواقع 3 ألقاب لكل منتخب، حتى النسخة العاشرة التي نظمتها الكويت عام 1990 وشهدت غياب المنتخب السعودي للمرة الأولى عن البطولة منذ انطلاقتها.

ومن ثم عاد المنتخب الكويتي وحصد اللقب مرتين متتاليتين في عمان عام 1996 والبحرين عام 1998، كما فازت في اللقب مرتين متتاليتين عامي 2002 في السعودية و2004 في الكويت.

وشهدت العاصمة القطرية (الدوحة) البطولة الحادية عشر عام 1992، حيث نجح العنابي في إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وفي نسخة 2004 تمكنت قطر من تحقيق اللقب الثاني لها في البطولة.

ونجح المنتخب السعودي في إحراز كأس البطولة ال12 عام 1994 في الإمارات بعد مشاركته المميزة في مونديال أمريكا للمرة الأولى في تاريخه.

عمان والإمارات بطلان جديدان

وفي النسختين الـ18 والـ19 من البطولة الخليجية، ظهر أبطال جدد إذ تمكن المنتخب الإماراتي من حصد اللقب الأول عام 2007 بعد استضافتها البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، بفوزها على عمان في النهائي (1 - صفر).

وحقق المنتخب العماني اللقب للمرة الأولى في تاريخه لنسخة عام 2009 التي استضافتها على أرضها، وذلك بعد الفوز على السعودية بركلات الترجيح (6 - 5).

وبعد 14 عاما من الغياب تمكنت الكويت من تحقيق اللقب الخليجي من جديد، وحققت اللقب العاشر كرقم انفرادي وقياسي بين المنتخبات الخليجية المشاركة في البطولة العشرين التي أقيمت في اليمن عام 2010، وذلك بعد فوزها على المنتخب السعودي في المباراة النهائية (1 - صفر).

تمكن منتخبي الإمارات وعمان من تحقيق اللقب الثاني لهما في البطولة بعد فوز الإمارات بالنسخة الحادية والعشرين في البحرين عام 2013، وعمان بلقب النسخة الثالثة والعشرين في الكويت عام 2017.

وعادلت قطر السعودية والعراق في عدد الألقاب بواقع 3.

ويسعى العراق الذي يستضيف البطولة بعد غياب طويل لتحقيق اللقب الغائب عنه منذ النسخة التاسعة عام 1988 والتي نظمتها العاصمة السعودية (الرياض).

49 من الحرمان.. الكأس بحريني

بعد 49 من المنافسة والانتظار أحرزت البحرين لقبها الأول في البطولة عندما فازت باللقب في النسخة الرابعة والعشرين بالدوحة عام 2019 على حساب السعودية (1 - صفر) في النهائي.

شهدت البطولة الخليجية عددا من التطوير منذ البطولة الخليجية الأولى على أرض البحرين 1970، حيث أقيمت بنظام المجموعة من دور واحد في ظل مشاركة 4 منتخبات فقط وهي: قطر، السعودية، الكويت، البحرين، واستمر هذا النظام حتى 2004 باستثناء النسخة الثالثة في 1974 بالكويت، والتي أقيمت بنظام المجموعات بعدما شهدت البطولة مشاركة 6 منتخبات للمرة الأولى وهي: قطر، السعودية، الكويت، عمان، الإمارات، البحرين، ومن ثم استمر نظام المجموعتين حتى الآن.

أرقام خليجية:

