شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء يبحث عن نصيبه من شباك الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة عند الساعة الثالثة والنصف عصر السبت لقاء فريقي الفيحاء وضيفه الباطن في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويسعى فريق الفيحاء إلى مواصلة الانتصارات بعد تحقيقه للانتصار في الجولة الماضية على فريق الفتح خارج أرضه بهدفين دون مقابل. الفيحاء بقيادة الصربي فوك راشوفيتش الحائز على جائزة مدرب شهر ديسمبر وكان الفريق قد أنهى استعداده للمواجهة بأداء تدريبات لياقية وتطبيق جمل فنية ينوي الصربي تطبيقها في المواجهة.

في حين يطمح فريق الباطن متذيل ترتيب دوري روشن السعودي بنقطة واحدة إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم ومحاولة الابتعاد عن الهبوط.

يذكر أن فريق الباطن قد أنهى إجراءات استخراج شهادة الكفاءة المالية والتي تمكن الفريق من التسجيل في الفترة الشتوية والتي انطلقت من 1 يناير حتى 28 من الشهر نفسه.