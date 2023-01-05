الوحدة يواجه الشباب في دوري الرديف

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ويحتل الوحدة المرتبة السادسة برصيد 3 نقاط من مواجهتين خاضها الفريق حتى الآن أمام أبها والاتفاق، فيما يحتل الشباب المرتبة السابعة من نقطتين حصدها من خمس مواجهات خاضها أمام كل من أبها والفيحاء والطائي والفتح والاتفاق.ويتصدر الدوري حتى الآن فريق أبها برصيد 10 نقاط من خمس مواجهات خاضها الفريق حتى الآن أمام كل من الفيحاء والشباب والفتح والوحدة والطائي، فيما تشارك في النسخة الأولى من الدوري الرديف التي اعتمدها الاتحاد السعودي لكرة القدم هذا الموسم سبعة أندية وهي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.
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