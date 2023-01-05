الفتح يخسر كويفا في لقاء العدالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ديربي الأحساء، يلتقي فريقا العدالة (5 نقاط) والفتح (15) نقطة، مساء اليوم، في مواجهه لتحسين المراكز، والتي يأمل خلالها أبناء الحليلة في كسر حاجز التعثرات والهرب من المناطق الخطرة في ذيل سلم الترتيب، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل فريق العدالة بهدف تسجيل انتصار ثان له بدوري روشن، بعد تعادله السلبي أمام الوحدة في الجولة الماضية، حيث سيعمل السلوفاكي مارتن سفيلا على تصحيح أخطاء فريقه الدفاعية، وتكثيف منطقة المناورة، واللعب على الأطراف واستغلال الكرات العكسية في الكرات المرتدة.

بينما يهدف اليوناني جورجوس دونيس، في لقاء اليوم، إلى تعويض خسارته الأخيرة أمام الفيحاء خلال اعتماده على مراد باتنا وفراس البريكان، وتعويض غياب البيروفي كريستيان كويفا، الذي أكدت أنباء عن فسخ عقده نتيجة عدم تأخر استلام مستحقاته المالية.

الاتفاق وأبها

في الدمام يستضيف فريق الاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد، مساء اليوم، فريق أبها في مواجهة للتعويض بعد خسارة الأول بثلاثية أمام الشباب، وخسارة الثاني من الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وسيكون الفرنسي باتريس كالديرون في موقف حرج، بعد سلسلة النتائج المتواضعة في حال الخسارة، إذ سيعمد للخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة اليوم، واستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يطمح أبها إلى معالجة أخطاء مواجهة الاتحاد، وتحقيق الفوز عقب التحسن الذي يعيشه الفريق بعد فترة التوقف.