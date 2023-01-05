السكري بنشوة الديربي يلتقي أبناء الدانة

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ويأتي التعاون صاحب الأرض في المرتبة الرابعة برصيد 23 نقطة بعدما حسم مواجهة ديربي القصيم أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويأمل في موصلة سلسلة عروضه المتألقة والاقتراب كثيرا من دائرة الصدارة، وسيخوض مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا المواجهة برغبة واضحة من أجل خطف النقاط الثلاث وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في ظل الاستقرار الواضح للفريق على الصعيد المحلي والأجنبي.وعلى الطرف الآخر يأتي الخليج في المرتبة الخامسة عشر برصيد 4 نقاط بعدما خسر بصعوبة مواجهة النصر الماضية بهدف دون رد، ويأمل في الخروج من دائرة الهزائم المتوالية وتسجيل انتصاره الثاني في الدوري.
ويدرك البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب فريق الخليج مدى أهمية اللقاء والبحث عن رحلة تحسين الأوضاع والابتعاد عن قاع الترتيب، لذا يتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيلة فنية متوازنة نسبيا رغبة في حسم اللقاء والوصول إلى النقطة السابعة.
مواجهات التعاون والخليج:
- تحمل مواجهة اليوم الرقم (7) في تاريخ الدوري في مختلف المسميات.
- كسب التعاون منها مواجهتين.
- حقق الخليج الفوز في مواجهة واحدة.
- التعادل الإيجابي حضر في لقاءين.
- التعادل السلبي حسم مواجهة واحدة.
- أكبر نتيجة حققها التعاون على صعيد الدوري فوزه عليه في موسم 2014م بنتيجة (3 ــ 0).
- أكبر نتيجة حققها الخليج في الدوري فوزه على التعاون في موسم 2016م بنتيجة (3 ــ 2)
- أكبر نتيجة تعادل إيجابي بين الطرفين في موسم 2015م بنتيجة (4 ــ 4).
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