عاجل .. إنسحاب الزمالك من الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، عدم الاستمرار في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد التعادل مع الداخلية بهدف دون رد.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري".

وأضاف: "كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين هي 20 في المائة من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمى".

مخدرات في جسدهما

وأكمل رئيس الزمالك في تصريحات لفضائية ناديه : "قرر إيقاف كل من أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لن نفصح عنها والتأكيد علي أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع".

وأضاف مرتضى منصور ، عقب مباراة فريقه أمام الداخلية:" لن أُكمل هذه المسرحية الهزلية وتعاقدت مع لاعبين بملايين والمنافس لا يملك لاعبين وأحمد فتوح وعبدلله معروضان للبيع وليس كورونا هناك مخدرات في جسدهما وهناك علاقات نسائية وتم إيقاف فتوح وعبدالله لنهاية الموسم وطبيب النادي سيخضعهما لكشف طبي".