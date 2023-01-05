المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري .. الزمالك يتعادل مع الداخلية

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الداخلية في مباراة لقاء الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري.

سجل هدف الداخلية سمير فكرى في الدقيقة 25.

وتعادل محمد عبدالغني للزمالك بهدف في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ترتيب الزمالك والداخلية في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 25 نقطة، بعد أن خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وهُزم في مباراة واحدة، فيما سجل 22 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

فيما يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 6 لقاءات وهُزم في 6، فيما سجل 6 أهداف واستقبل 13 هدفًا.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغنى - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: سامسون أكينولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد حسام "بيسو" وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.

تشكيل الداخلية

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد محمود – محمود طلعت - محمد نجيب - عبد العزيز سيد

خط الوسط: أحمد سيد عبد النبي - كليتشي شيميزين - عيسى عبد الله - مؤمن عاطف

خط الهجوم: أحمد رشيد - سمير فكري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد مجدي ومحمود عزت وبركات حجاج ومهاب ياسر ومحمد خليفة وكريستوفر جوهان وهشام صبري وحسين رجب ومصطفى فوزي.